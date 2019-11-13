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«Мне пересадили сердце»

«Мне пересадили сердце»Как сделать пересадку органа по ОМС и как потом пройти физическую и социальную реабилитацию

«Мне пересадили сердце»

«Мне пересадили сердце»
Как сделать пересадку органа по ОМС и как потом пройти физическую и социальную реабилитацию