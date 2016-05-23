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Переулок Льва Выготского станет односторонним

Схема движения в переулке изменится с 10 июня

Переулок Льва Выготского станет односторонним
Схема движения в переулке изменится с 10 июня