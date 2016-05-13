Петербургский юридический форум перенесли на 2021 год
Организаторы назвали это решение «тяжелым»
Петербургский юридический форум перенесли на 2021 год Организаторы назвали это решение «тяжелым»
Вечеринку Юридического форума перенесут с Рубинштейна на Заячий остров (обновлено)
Теперь она будет называться Legal Island
Вечеринку Юридического форума перенесут с Рубинштейна на Заячий остров (обновлено) Теперь она будет называться Legal Island
Плакаты на Рубинштейна. Их вывесили во время вечеринки Юридического форума
Мероприятие LegalStreet прошло на улице вчера вечером
Плакаты на Рубинштейна. Их вывесили во время вечеринки Юридического форума Мероприятие LegalStreet прошло на улице вчера вечером
Жители улицы Рубинштейна проведут акцию протеста во время вечеринки Юридического форума
16 мая главную ресторанную улицу Петербурга сделали пешеходной для проведения вечернего мероприятия LegalStreet
Жители улицы Рубинштейна проведут акцию протеста во время вечеринки Юридического форума 16 мая главную ресторанную улицу Петербурга сделали пешеходной для проведения вечернего мероприятия LegalStreet
Из-за Юридического форума в Петербурге ограничат движение и закроют Главный штаб
Событие продлится с 14 по 18 мая
Из-за Юридического форума в Петербурге ограничат движение и закроют Главный штаб Событие продлится с 14 по 18 мая
Акция против превращения улицы Рубинштейна «в сплошной ресторан»
Пикеты провели вечером 17 мая