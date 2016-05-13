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Петербургский юридический форум перенесли на 2021 год

Организаторы назвали это решение «тяжелым»

Петербургский юридический форум перенесли на 2021 год
Организаторы назвали это решение «тяжелым»

Вечеринку Юридического форума перенесут с Рубинштейна на Заячий остров (обновлено)

Теперь она будет называться Legal Island

Вечеринку Юридического форума перенесут с Рубинштейна на Заячий остров (обновлено)
Теперь она будет называться Legal Island

Плакаты на Рубинштейна. Их вывесили во время вечеринки Юридического форума

Мероприятие LegalStreet прошло на улице вчера вечером

Плакаты на Рубинштейна. Их вывесили во время вечеринки Юридического форума
Мероприятие LegalStreet прошло на улице вчера вечером

Жители улицы Рубинштейна проведут акцию протеста во время вечеринки Юридического форума

16 мая главную ресторанную улицу Петербурга сделали пешеходной для проведения вечернего мероприятия LegalStreet

Жители улицы Рубинштейна проведут акцию протеста во время вечеринки Юридического форума
16 мая главную ресторанную улицу Петербурга сделали пешеходной для проведения вечернего мероприятия LegalStreet

Из-за Юридического форума в Петербурге ограничат движение и закроют Главный штаб

Событие продлится с 14 по 18 мая

Из-за Юридического форума в Петербурге ограничат движение и закроют Главный штаб
Событие продлится с 14 по 18 мая

Акция против превращения улицы Рубинштейна «в сплошной ресторан»

Пикеты провели вечером 17 мая

Акция против превращения улицы Рубинштейна «в сплошной ресторан»
Пикеты провели вечером 17 мая

Улица Рубинштейна станет пешеходной на один день

Из-за VI Петербургского международного юридического форума

Улица Рубинштейна станет пешеходной на один день
Из-за VI Петербургского международного юридического форума