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Истории
Зачем люди покупают бесполезные мелочи
Сократив расходы, горожане продолжают баловать себя небольшими покупками — мы узнали, что заставляет их так поступать и насколько это вредит бюджету
Истории
Зачем люди покупают бесполезные мелочи
Сократив расходы, горожане продолжают баловать себя небольшими покупками — мы узнали, что заставляет их так поступать и насколько это вредит бюджету