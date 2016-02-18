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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Зачем люди покупают бесполезные мелочи
Зачем люди покупают бесполезные мелочи Сократив расходы, горожане продолжают баловать себя небольшими покупками — мы узнали, что заставляет их так поступать и насколько это вредит бюджету
Зачем люди покупают бесполезные мелочи

Зачем люди покупают бесполезные мелочи
Сократив расходы, горожане продолжают баловать себя небольшими покупками — мы узнали, что заставляет их так поступать и насколько это вредит бюджету