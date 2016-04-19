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Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка?
Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка? The Village узнал, как рекомендуют поступать в этой неловкой ситуации правила этикета
Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка?

Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка?
The Village узнал, как рекомендуют поступать в этой неловкой ситуации правила этикета