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Как всё устроено: Пиар-менеджер
Как всё устроено: Пиар-менеджер Пиар-менеджер модного магазина анонимно рассказала The Village о взаимоотношениях с журналистами, способах отчётности и специальном месте в аду для пиарщиков.
Как всё устроено: Пиар-менеджер

Как всё устроено: Пиар-менеджер
Пиар-менеджер модного магазина анонимно рассказала The Village о взаимоотношениях с журналистами, способах отчётности и специальном месте в аду для пиарщиков.