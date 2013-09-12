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Как всё устроено
Как всё устроено: Пиар-менеджер
Пиар-менеджер модного магазина анонимно рассказала The Village о взаимоотношениях с журналистами, способах отчётности и специальном месте в аду для пиарщиков.
Как всё устроено
Как всё устроено: Пиар-менеджер
Пиар-менеджер модного магазина анонимно рассказала The Village о взаимоотношениях с журналистами, способах отчётности и специальном месте в аду для пиарщиков.
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