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Кто кормит
Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В первом выпуске — 81-летний шеф-повар посла Кубы Гаспар Орестес Мартинес Колина.
Кто кормит
Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В первом выпуске — 81-летний шеф-повар посла Кубы Гаспар Орестес Мартинес Колина.
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