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Испанский немецкий: Культурные центры Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения PinchukArtCentre, «Мистецького арсенала», «Музея одной улицы» рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Испанский немецкий: Культурные центры Киева
Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения PinchukArtCentre, «Мистецького арсенала», «Музея одной улицы» рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

TravelGuidе: Киев Вот наконец-то и пришла очередь Киева в серии TravelGuide.

TravelGuidе: Киев
Вот наконец-то и пришла очередь Киева в серии TravelGuide.