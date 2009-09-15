Испанский немецкий: Культурные центры Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения PinchukArtCentre, «Мистецького арсенала», «Музея одной улицы» рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.