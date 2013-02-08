вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины»
Менеджмент
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины» Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.
0
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины»
Менеджмент

14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины» Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.