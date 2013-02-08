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Менеджмент
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины»
Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.
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Менеджмент
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины»
Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.
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