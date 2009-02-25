Шоколадное пирожное Начитавшись вкусных чудесных рецептов, решила поделиться одним из своей коллекции, также найденным недавно в сети. Готовится просто (получится и у человека, который видит плиту во второй раз в жизни, серьезно, сама такая), ингридиенты - доступны, обычно все это есть дома :), и приятно в кризис - получается десяток с лишним пирожных в среднем по цене в 13р. :)