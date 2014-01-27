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«Почта России» сокращает управленцев для увеличения зарплат

В частности, планируется увеличить зарплаты почтальонам

«Почта России» сокращает управленцев для увеличения зарплат
В частности, планируется увеличить зарплаты почтальонам

Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей

Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей
Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток

Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам
Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам Передачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.
Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам

Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам
Передачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.