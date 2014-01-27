«Почта России» сокращает управленцев для увеличения зарплат
В частности, планируется увеличить зарплаты почтальонам
«Почта России» сокращает управленцев для увеличения зарплат В частности, планируется увеличить зарплаты почтальонам
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток
Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам Передачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.