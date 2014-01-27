Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам Передачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.