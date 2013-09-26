Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере сумки Celine Trapeze, ботинок Timberland и кроссовок New Balance.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере сумки Celine Trapeze, ботинок Timberland и кроссовок New Balance.
Фейк-контроль: Как отличить настоящую вещь от подделки The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от фейка на примере сумки Chanel 2.55, мужских ботинок Red Wing и ботильонов Jeffrey Campbell.