Комикс
Постскриптум: Расширив, Москву решили углубитьКаждые выходные The Village иллюстрирует комиксом одну яркую городскую новость прошедшей недели. На сей раз — о планах московских властей создать подземные улицы.
Комикс
Постскриптум: Расширив, Москву решили углубить Каждые выходные The Village иллюстрирует комиксом одну яркую городскую новость прошедшей недели. На сей раз — о планах московских властей создать подземные улицы.
Инфраструктура
В Москве появятся подземные улицы
Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на разработку схемы подземных улиц. На работы по проектированию подземных объектов правительство выделило 25,5 миллиона рублей.
Инфраструктура