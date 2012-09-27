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Постскриптум: Расширив, Москву решили углубить
Комикс
Постскриптум: Расширив, Москву решили углубитьКаждые выходные The Village иллюстрирует комиксом одну яркую городскую новость прошедшей недели. На сей раз — о планах московских властей создать подземные улицы.
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Постскриптум: Расширив, Москву решили углубить
Комикс

Постскриптум: Расширив, Москву решили углубить Каждые выходные The Village иллюстрирует комиксом одну яркую городскую новость прошедшей недели. На сей раз — о планах московских властей создать подземные улицы.

Инфраструктура

В Москве появятся подземные улицы

Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на разработку схемы подземных улиц. На работы по проектированию подземных объектов правительство выделило 25,5 миллиона рублей.

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Инфраструктура

В Москве появятся подземные улицы Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на разработку схемы подземных улиц. На работы по проектированию подземных объектов правительство выделило 25,5 миллиона рублей.