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Транспорт

В метро запустили поезд на автопилоте

Состав возит пассажиров на Кольцевой линии

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Транспорт

В метро запустили поезд на автопилоте Состав возит пассажиров на Кольцевой линии