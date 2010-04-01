«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам The Village поговорил с девушками, которые живут с фуросемидной зависимостью
«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам The Village поговорил с девушками, которые живут с фуросемидной зависимостью
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Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты
Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое The Village поговорил с диетологом Анатолием Волковым о весах, диетах, вегетарианстве и о том, как заставить, наконец, детей есть овощи
Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое The Village поговорил с диетологом Анатолием Волковым о весах, диетах, вегетарианстве и о том, как заставить, наконец, детей есть овощи
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10 мифов о «худой» еде Мифы возникают из-за устаревшей науки и околонаучных сплетен. Обычно кто-то что-то где-то прочел и. началось! Чего только не услышишь о «вкусной и здоровой пище»! Я собрал для вас десять мифов, которые хотел бы развеять.
Весенние тенденции во всем мире Сколько лет нам говорили о том, что нужно носить правильную спортивную обувь, а ведь исследования показали, что кроссовки могут привести к травмам.