10 мифов о «худой» еде Мифы возникают из-за устаревшей науки и околонаучных сплетен. Обычно кто-то что-то где-то прочел и. началось! Чего только не услышишь о «вкусной и здоровой пище»! Я собрал для вас десять мифов, которые хотел бы развеять.