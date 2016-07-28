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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Простая просьба» и «Мария до Каллас»
«Простая просьба» и «Мария до Каллас» Алиса Таёжная — о новинках кинопроката
«Простая просьба» и «Мария до Каллас»

«Простая просьба» и «Мария до Каллас»
Алиса Таёжная — о новинках кинопроката

«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»
«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые» Алиса Таёжная — о перезапуске гиковской киноклассики, лучшем фильме Николаса Виндинга Рефна и новой комедии Кевина Смита
«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»

«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»
Алиса Таёжная — о перезапуске гиковской киноклассики, лучшем фильме Николаса Виндинга Рефна и новой комедии Кевина Смита