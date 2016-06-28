Коллекция Щукина в Пушкинском: Матисс, Гоген и Пикассо возвращаются в Москву Как русский промышленник собрал лучшую коллекцию европейского искусства рубежа веков и почему она пропала из Москвы на столетие
Коллекция Щукина в Пушкинском: Матисс, Гоген и Пикассо возвращаются в Москву Как русский промышленник собрал лучшую коллекцию европейского искусства рубежа веков и почему она пропала из Москвы на столетие
В «Цветном» выставят рентгенограммы картин Ван Гога и Моне
Выставку проводит ГМИИ имени Пушкина