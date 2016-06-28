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Коллекция Щукина в Пушкинском: Матисс, Гоген и Пикассо возвращаются в Москву
Коллекция Щукина в Пушкинском: Матисс, Гоген и Пикассо возвращаются в Москву Как русский промышленник собрал лучшую коллекцию европейского искусства рубежа веков и почему она пропала из Москвы на столетие
Коллекция Щукина в Пушкинском: Матисс, Гоген и Пикассо возвращаются в Москву

Коллекция Щукина в Пушкинском: Матисс, Гоген и Пикассо возвращаются в Москву
Как русский промышленник собрал лучшую коллекцию европейского искусства рубежа веков и почему она пропала из Москвы на столетие

В «Цветном» выставят рентгенограммы картин Ван Гога и Моне

Выставку проводит ГМИИ имени Пушкина

В «Цветном» выставят рентгенограммы картин Ван Гога и Моне
Выставку проводит ГМИИ имени Пушкина