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Питер
Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe
Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.
Питер
Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe
Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.
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