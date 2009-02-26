16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe     Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация  книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.  

Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe
    Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация  книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.  