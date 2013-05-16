Город
Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людейИстория американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей
Город
Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей История американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей
Менеджмент
Удержать вес: Почему полнеющие сотрудники — тревожный сигнал для компанииХороший микроклимат в команде — важная составляющая успеха. Как по косвенным признакам определить, что ваши сотрудники недовольны своей работой?
Менеджмент