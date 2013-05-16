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Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей
Город
Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людейИстория американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей
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Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей
Город

Танцующая толстушка: Как Уитни Уэй Тор борется с дискриминацией полных людей История американской девушки с лишним весом и её борьбы с дискриминацией толстых людей

Удержать вес: Почему полнеющие сотрудники — тревожный сигнал для компании
Менеджмент
Удержать вес: Почему полнеющие сотрудники — тревожный сигнал для компанииХороший микроклимат в команде — важная составляющая успеха. Как по косвенным признакам определить, что ваши сотрудники недовольны своей работой?
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Удержать вес: Почему полнеющие сотрудники — тревожный сигнал для компании
Менеджмент

Удержать вес: Почему полнеющие сотрудники — тревожный сигнал для компании Хороший микроклимат в команде — важная составляющая успеха. Как по косвенным признакам определить, что ваши сотрудники недовольны своей работой?