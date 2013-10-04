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Митинговать без согласования разрешили в четырёх парках на окраине

Смольный утвердил четыре новых гайд-парка, где можно собираться на митинги без предварительного согласования с властями. Всё это — парки на окраинах города

Митинговать без согласования разрешили в четырёх парках на окраине
Смольный утвердил четыре новых гайд-парка, где можно собираться на митинги без предварительного согласования с властями. Всё это — парки на окраинах города

Гайд-парков в Петербурге станет больше

В Петербурге появятся ещё четыре гайд-парка — в Удельном, Полюстровском и Южно-Приморском парках и саду 30-летия Октября.

Гайд-парков в Петербурге станет больше
В Петербурге появятся ещё четыре гайд-парка — в Удельном, Полюстровском и Южно-Приморском парках и саду 30-летия Октября.