12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
Пончики из креветок с соусом ремулад Сержа Труто Шеф-повар петербургского ресторана Zig Zag Серж Труто рассказал, как приготовить пончики из креветок с соусом ремулад.