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Стартап твоей бабушки: 5 историй про бизнес после 55 лет
Облако знаний
Стартап твоей бабушки: 5 историй про бизнес после 55 летH&F составил список женщин-стартаперов, чья предпринимательская деятельность началась только на пенсии.
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Стартап твоей бабушки: 5 историй про бизнес после 55 лет
Облако знаний

Стартап твоей бабушки: 5 историй про бизнес после 55 лет H&F составил список женщин-стартаперов, чья предпринимательская деятельность началась только на пенсии.