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Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Гид The Village
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смысломТамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться
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Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Гид The Village

Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться