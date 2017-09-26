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Гид The Village
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться
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Гид The Village
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться
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