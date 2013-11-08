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Как всё устроено: Учитель йоги
Как всё устроено: Учитель йоги Преподаватель йоги анонимно рассказала The Village о негнущихся русских, занятиях под Майкла Джексона, медитации под оглушительный гонг и типах учителей.
Как всё устроено: Учитель йоги

Как всё устроено: Учитель йоги
Преподаватель йоги анонимно рассказала The Village о негнущихся русских, занятиях под Майкла Джексона, медитации под оглушительный гонг и типах учителей.