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В Москве появятся мобильные стойки с прессой

Пресс-стенды начнут устанавливать в столице в июле

В Москве появятся мобильные стойки с прессой
Пресс-стенды начнут устанавливать в столице в июле