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«Севкабель Порт» открыл причал. Гостям предлагают два новых маршрута

Суда будут курсировать по четырем линиям: «Балтийский круиз», «Круиз Город-порт», «Морская прогулка» и «Уходим на закат»

«Севкабель Порт» открыл причал. Гостям предлагают два новых маршрута
Суда будут курсировать по четырем линиям: «Балтийский круиз», «Круиз Город-порт», «Морская прогулка» и «Уходим на закат»

У музея-панорамы «Прорыв» в Ленобласти построят причал

Суда хотят запустить следующим летом

У музея-панорамы «Прорыв» в Ленобласти построят причал
Суда хотят запустить следующим летом

В Петербурге хотят создать новые терминалы для круизных судов из Финляндии

Объекты могут появиться на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта

В Петербурге хотят создать новые терминалы для круизных судов из Финляндии
Объекты могут появиться на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта

Власти Петербурга займутся развитием яхтенного туризма

В городе хотят построить три специальные стоянки, к проекту привлекут частных инвесторов

Власти Петербурга займутся развитием яхтенного туризма
В городе хотят построить три специальные стоянки, к проекту привлекут частных инвесторов

В Киришах построят причал для туристических теплоходов

Строительство закончат к началу навигации 2019 года

В Киришах построят причал для туристических теплоходов
Строительство закончат к началу навигации 2019 года

Смольный отказался от создания единой сети городских причалов

Проект не отвечает ситуации, заявили в Агентстве внешнего транспорта

Смольный отказался от создания единой сети городских причалов
Проект не отвечает ситуации, заявили в Агентстве внешнего транспорта

В 2018 году у крепости Орешек построят новый причал

Объект сможет принимать крупные пассажирские суда

В 2018 году у крепости Орешек построят новый причал
Объект сможет принимать крупные пассажирские суда

В Ленобласти построят новый причал для речных круизных судов

Кроме того, планируется реконструкция Выборгского морского порта

В Ленобласти построят новый причал для речных круизных судов
Кроме того, планируется реконструкция Выборгского морского порта

Создать в Петербурге единую сеть городских причалов

С этой инициативой выступил комитет по туризму

Создать в Петербурге единую сеть городских причалов
С этой инициативой выступил комитет по туризму