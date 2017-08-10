«Севкабель Порт» открыл причал. Гостям предлагают два новых маршрута
Суда будут курсировать по четырем линиям: «Балтийский круиз», «Круиз Город-порт», «Морская прогулка» и «Уходим на закат»
«Севкабель Порт» открыл причал. Гостям предлагают два новых маршрута Суда будут курсировать по четырем линиям: «Балтийский круиз», «Круиз Город-порт», «Морская прогулка» и «Уходим на закат»
У музея-панорамы «Прорыв» в Ленобласти построят причал Суда хотят запустить следующим летом
В Петербурге хотят создать новые терминалы для круизных судов из Финляндии
Объекты могут появиться на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта
В Петербурге хотят создать новые терминалы для круизных судов из Финляндии Объекты могут появиться на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта
Власти Петербурга займутся развитием яхтенного туризма
В городе хотят построить три специальные стоянки, к проекту привлекут частных инвесторов
Власти Петербурга займутся развитием яхтенного туризма В городе хотят построить три специальные стоянки, к проекту привлекут частных инвесторов
В Киришах построят причал для туристических теплоходов
Строительство закончат к началу навигации 2019 года
В Киришах построят причал для туристических теплоходов Строительство закончат к началу навигации 2019 года
Смольный отказался от создания единой сети городских причалов
Проект не отвечает ситуации, заявили в Агентстве внешнего транспорта
Смольный отказался от создания единой сети городских причалов Проект не отвечает ситуации, заявили в Агентстве внешнего транспорта
В 2018 году у крепости Орешек построят новый причал
Объект сможет принимать крупные пассажирские суда
В 2018 году у крепости Орешек построят новый причал Объект сможет принимать крупные пассажирские суда
В Ленобласти построят новый причал для речных круизных судов
Кроме того, планируется реконструкция Выборгского морского порта