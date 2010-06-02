Как подготовиться к первому в жизни походу Опытные походники Алексей и Анна Ленские рассказывают, как выбрать правильную обувь и одежду, нужно ли регистрироваться в МЧС и когда делать прививку от клещей
Как подготовиться к первому в жизни походу Опытные походники Алексей и Анна Ленские рассказывают, как выбрать правильную обувь и одежду, нужно ли регистрироваться в МЧС и когда делать прививку от клещей
Как отправиться в кругосветное путешествие, сдав однушку в Москве Двое молодых людей из Москвы 1,5 года назад бросили работу, сдали однокомнатную квартиру и отправились в кругосветное путешествие. The Village расспросил их об исполнении мечты, страхах и реальности
Как отправиться в кругосветное путешествие, сдав однушку в Москве Двое молодых людей из Москвы 1,5 года назад бросили работу, сдали однокомнатную квартиру и отправились в кругосветное путешествие. The Village расспросил их об исполнении мечты, страхах и реальности
Евротрип на машинах Многие из нас любят путешествовать на машинах, но все знают интересные маршруты, итак открываем окна пошире, делаем музыку погромче и давим газ в пол навстречу приключениям в Евротрипе!