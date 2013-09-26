Дениса Синякова выпустят из СИЗО под залог
Фотографа Дениса Синякова и двух других фигурантов «дела Greenpeace» выпустили под залог 2 миллиона рублей за каждого.
Дениса Синякова выпустят из СИЗО под залог Фотографа Дениса Синякова и двух других фигурантов «дела Greenpeace» выпустили под залог 2 миллиона рублей за каждого.
Комментарий: Дмитрий Костюков о работе фотографа на несогласованных акциях The Village поговорил с фотографом Дмитрием Костюковым об аресте его коллеги Дениса Синякова, снимавшего акцию Greenpeace у платформы «Приразломная».