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Общественные пространства

В Новой Москве появится рекреационная зона

Её создадут вдоль реки Ликово и Пыхтинского пруда

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Общественные пространства

В Новой Москве появится рекреационная зона Её создадут вдоль реки Ликово и Пыхтинского пруда