«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma Медиаконсультант, дизайнер и журналист высказываются за и против нашумевшего российского приложения
«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma Медиаконсультант, дизайнер и журналист высказываются за и против нашумевшего российского приложения
Фоторедактор Prisma для переноса стиля известных художников на свои фото
Приложение переносит стили известных художников на фотографии пользователей с помощью нейросетей