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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015
«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015 Баран Толик о барашке Шоне, а также Настя Курганская и Милослав Чемоданов о Фёдоре Бондарчуке в роли Патрика Суэйзи и свежих оскаровских короткометражках
«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015

«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015
Баран Толик о барашке Шоне, а также Настя Курганская и Милослав Чемоданов о Фёдоре Бондарчуке в роли Патрика Суэйзи и свежих оскаровских короткометражках

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Куда поехать или проблемы жизни после смерти Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.
Куда поехать или проблемы жизни после смерти

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.