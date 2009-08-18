«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015 Баран Толик о барашке Шоне, а также Настя Курганская и Милослав Чемоданов о Фёдоре Бондарчуке в роли Патрика Суэйзи и свежих оскаровских короткометражках
«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015 Баран Толик о барашке Шоне, а также Настя Курганская и Милослав Чемоданов о Фёдоре Бондарчуке в роли Патрика Суэйзи и свежих оскаровских короткометражках
Куда поехать или проблемы жизни после смерти Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.