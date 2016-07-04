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Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог?
Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог? The Village расспросил транспортных экспертов и таксиста, стало ли сложнее проехать в центре города из-за ремонтных работ
Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог?

Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог?
The Village расспросил транспортных экспертов и таксиста, стало ли сложнее проехать в центре города из-за ремонтных работ