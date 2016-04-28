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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест до марта

Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского

Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест до марта

Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела»

Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам «болотного дела» Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову

Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела»

Директору Библиотеки украинской литературы продлили домашний арест

Наталья Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года

Директору Библиотеки украинской литературы продлили домашний арест

Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств

Ранее суд постановил наложить арест на имущество и счета Пирумова

Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств

Участнице погрома выставки в Манеже продлили арест

Людмила Есипенко останется под арестом до 30 мая

Участнице погрома выставки в Манеже продлили арест