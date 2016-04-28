Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест до марта
Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского
Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест до марта
Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского
Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела»
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам «болотного дела» Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову
Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела» Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам «болотного дела» Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову
Директору Библиотеки украинской литературы продлили домашний арест
Наталья Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года
Директору Библиотеки украинской литературы продлили домашний арест Наталья Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года
Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств
Ранее суд постановил наложить арест на имущество и счета Пирумова