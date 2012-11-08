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СПЕЦПРОЕКТ
Эксперимент: Как перестать работать за семерых
Где и как найти себе замену, а заодно научиться доверять людям
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Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
Эксперимент: Как перестать работать за семерых
Где и как найти себе замену, а заодно научиться доверять людям
Чистая работа
Чистая работа: Стюардесса
Бортпроводник Наталья Маслова рассказывает о своей форме.
7
Чистая работа
Чистая работа: Стюардесса
Бортпроводник Наталья Маслова рассказывает о своей форме.
Чистая работа
Чистая работа: Травматолог
Врач-травматолог Кирилл Баранов рассказывает о форме врача
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Чистая работа
Чистая работа: Травматолог
Врач-травматолог Кирилл Баранов рассказывает о форме врача
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