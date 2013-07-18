Как это работает
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
Как это работает
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины») H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателейH&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателей H&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Менеджмент
Заводская проходная: Как превратить мастерскую в настоящую фабрикуГендиректор и совладелец компании «Промышленные силовые машины» рассказал H&F, как его основанное в бывшем коровнике производство генераторов и насосов превращается в промышленного гиганта.
Менеджмент