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В каждом округе Москвы откроют по медиацентру

В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.

В каждом округе Москвы откроют по медиацентру
В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.

Реконструкцию Ленинского проспекта отложили

Власти решили реконструировать Ленинский только после завершения строительства линии метро до станции «Румянцево».

Реконструкцию Ленинского проспекта отложили
Власти решили реконструировать Ленинский только после завершения строительства линии метро до станции «Румянцево».