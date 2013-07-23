В каждом округе Москвы откроют по медиацентру
В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.
В каждом округе Москвы откроют по медиацентру В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.
Реконструкцию Ленинского проспекта отложили
Власти решили реконструировать Ленинский только после завершения строительства линии метро до станции «Румянцево».