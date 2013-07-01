Как это работает
Рабочий макет: 5 сервисов для создания прототипов приложенийСоздание интерактивного прототипа — важная часть в разработке приложения, которая позволяет выявить огрехи разработки и дизайна. H&F выясняет, как его сделать
Как это работает
Рабочий макет: 5 сервисов для создания прототипов приложений Создание интерактивного прототипа — важная часть в разработке приложения, которая позволяет выявить огрехи разработки и дизайна. H&F выясняет, как его сделать
Облако знаний
Эскиз к проекту: 5 лёгких способов сделать прототипПрототип будущего сайта или приложения помогает объяснить суть проекта инвесторам и партнёрам. Для его создания не обязательно привлекать дизайнеров. H&F выбрал программы, доступные каждому.
Облако знаний