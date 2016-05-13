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Музей Рериха проверят на экстремизм

Внеплановая проверка пройдёт по требованию министерства культуры

Музей Рериха проверят на экстремизм
Внеплановая проверка пройдёт по требованию министерства культуры