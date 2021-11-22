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Исследование
2021-11-22T11:28:55.000+03:00
22 ноября 2021
Как изменилась лексика русского языка за сто лет
Прочитано
«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы
The Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы
Прочитано
«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы
The Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы