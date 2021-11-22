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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Исследование
22 ноября 2021

Как изменилась лексика русского языка за сто лет

«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы
«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы The Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы
«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы

«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы
The Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы