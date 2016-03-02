вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Общественные пространства

В Москве появятся дома с прозрачными подъездами

Первые этажи в этих домах будут нежилыми

0
Общественные пространства

В Москве появятся дома с прозрачными подъездами Первые этажи в этих домах будут нежилыми