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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Убившая ребенка няня освобождена от уголовной ответственности

Женщина направлена на принудительное лечение

Убившая ребенка няня освобождена от уголовной ответственности

Фигуранту «болотного дела» Максиму Панфилову назначили психиатрическую экспертизу

Об этом сообщил его адвокат

Фигуранту «болотного дела» Максиму Панфилову назначили психиатрическую экспертизу

Участницу погрома выставки в «Манеже» проверят на вменяемость

Людмила Есипенко находится в девятом отделении психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева

Участницу погрома выставки в «Манеже» проверят на вменяемость

Павленского перевели на экспертизу в центр имени Сербского

Адвокатам не сообщили о переводе художника из СИЗО в психиатрическое заведение

Павленского перевели на экспертизу в центр имени Сербского

Павленскому назначили психиатрическую экспертизу и продлили арест

Художник останется под арестом до 7 января

Павленскому назначили психиатрическую экспертизу и продлили арест