Убившая ребенка няня освобождена от уголовной ответственности
Женщина направлена на принудительное лечение
Фигуранту «болотного дела» Максиму Панфилову назначили психиатрическую экспертизу
Об этом сообщил его адвокат
Участницу погрома выставки в «Манеже» проверят на вменяемость
Людмила Есипенко находится в девятом отделении психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева
Павленского перевели на экспертизу в центр имени Сербского
Адвокатам не сообщили о переводе художника из СИЗО в психиатрическое заведение
Павленскому назначили психиатрическую экспертизу и продлили арест
Художник останется под арестом до 7 января