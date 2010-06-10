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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия!
Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия! Теперь я люблю свой город! вот , что может сказать каждый, связавший свои увлечения с одним из направлений радикального искусства – психогеографией.
Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия!

Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия!
Теперь я люблю свой город! вот , что может сказать каждый, связавший свои увлечения с одним из направлений радикального искусства – психогеографией.