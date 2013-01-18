Как всё устроено
Московский чиновникСотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету
Как всё устроено
Московский чиновник Сотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету
Город
Депутаты передумали отменять общественные слушания
Депутаты Мосгордумы не будут принимать закон, отменяющий общественные слушания. Свою позицию депутаты резко поменяли после замечания мэра Москвы Сергея Собянина.
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