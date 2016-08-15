свободу эвану гершковичу
Подписка
Подписка
Купить рекламу
Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991»
Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991» Лекции о рейвах и российско-турецких отношениях, «Событие» Лозницы на большом экране, «Альянс» и Бутусов с ностальгической программой
Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991»
Гид The Village

Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991»
Лекции о рейвах и российско-турецких отношениях, «Событие» Лозницы на большом экране, «Альянс» и Бутусов с ностальгической программой

Сколько россиян не знают, что случилось в августе 1991 года

40 % россиян считают, что с августа 1991 года страна пошла в неправильном направлении

Ситуация

Сколько россиян не знают, что случилось в августе 1991 года
40 % россиян считают, что с августа 1991 года страна пошла в неправильном направлении