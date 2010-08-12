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Ситуация
В ночь на пятницу 13 в Москве можно увидеть звездопад
Жители Москвы и области 12 августа смогут увидеть традиционный звездопад конца лета. В ночь на пятницу 13 он достигнет своего пика, сообщает "Россия24".
Ситуация
В ночь на пятницу 13 в Москве можно увидеть звездопад
Жители Москвы и области 12 августа смогут увидеть традиционный звездопад конца лета. В ночь на пятницу 13 он достигнет своего пика, сообщает "Россия24".