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В ночь на пятницу 13 в Москве можно увидеть звездопад
В ночь на пятницу 13 в Москве можно увидеть звездопад Жители Москвы и области 12 августа смогут увидеть традиционный звездопад конца лета. В ночь на пятницу 13 он достигнет своего пика, сообщает "Россия24".
В ночь на пятницу 13 в Москве можно увидеть звездопад

В ночь на пятницу 13 в Москве можно увидеть звездопад
Жители Москвы и области 12 августа смогут увидеть традиционный звездопад конца лета. В ночь на пятницу 13 он достигнет своего пика, сообщает "Россия24".