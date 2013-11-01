Рюмочная «Второе дыхание» в Пятницком переулке закрылась
У заведения истек срок лицензии на продажу алкоголя
Рюмочная «Второе дыхание» в Пятницком переулке закрылась У заведения истек срок лицензии на продажу алкоголя
Книжный магазин «Циолковский» откроется по новому адресу 23 мая
Магазин перебрался в мансарду дома в Пятницком переулке
Книжный магазин «Циолковский» откроется по новому адресу 23 мая Магазин перебрался в мансарду дома в Пятницком переулке
«Второе дыхание» обещают открыть 5 декабря
Рюмочная «Второе дыхание», закрытая в середине октября, вновь заработает в ближайшее время.
«Второе дыхание» обещают открыть 5 декабря Рюмочная «Второе дыхание», закрытая в середине октября, вновь заработает в ближайшее время.
В Москве пройдёт акция против закрытия «Второго дыхания»
Акция против закрытия легендарной рюмочной, «Наш алкоголизм сильнее их репрессий!», состоится в субботу, 2 ноября.