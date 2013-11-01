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Рюмочная «Второе дыхание» в Пятницком переулке закрылась

У заведения истек срок лицензии на продажу алкоголя

Рюмочная «Второе дыхание» в Пятницком переулке закрылась
У заведения истек срок лицензии на продажу алкоголя

Книжный магазин «Циолковский» откроется по новому адресу 23 мая

Магазин перебрался в мансарду дома в Пятницком переулке

Книжный магазин «Циолковский» откроется по новому адресу 23 мая
Магазин перебрался в мансарду дома в Пятницком переулке

«Второе дыхание» обещают открыть 5 декабря

Рюмочная «Второе дыхание», закрытая в середине октября, вновь заработает в ближайшее время.

«Второе дыхание» обещают открыть 5 декабря
Рюмочная «Второе дыхание», закрытая в середине октября, вновь заработает в ближайшее время.

В Москве пройдёт акция против закрытия «Второго дыхания»

Акция против закрытия легендарной рюмочной, «Наш алкоголизм сильнее их репрессий!», состоится в субботу, 2 ноября.

В Москве пройдёт акция против закрытия «Второго дыхания»
Акция против закрытия легендарной рюмочной, «Наш алкоголизм сильнее их репрессий!», состоится в субботу, 2 ноября.