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Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme
Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme Посол Nike+ в России Саша Боярская рассказала The Village о привязанности к местам, которые позволяют чувствовать себя как в Нью-Йорке и о том, что горячий пончик — большое счастье.
Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme

Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme
Посол Nike+ в России Саша Боярская рассказала The Village о привязанности к местам, которые позволяют чувствовать себя как в Нью-Йорке и о том, что горячий пончик — большое счастье.