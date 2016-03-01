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Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животныхКоктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных
Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе

У метро «Октябрьское Поле» собрались националисты

Всего на акцию пришло около 30 человек

У метро «Октябрьское Поле» собрались националисты