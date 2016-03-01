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Истории
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных
Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Истории
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных
Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Ситуация
У метро «Октябрьское Поле» собрались националисты
Всего на акцию пришло около 30 человек
У метро «Октябрьское Поле» собрались националисты